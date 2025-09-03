Во Франции из-за забастовки сократилось производство электроэнергии

Производство электроэнергии французской энергетической компании EDF в среду сократилось на 2,7 гигаватт, поскольку работники снизили производство в рамках забастовки в энергетическом и газовом секторе, направленной на повышение пенсий и заработной платы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пока что акция была ограниченной по масштабам, но ожидается, что в ближайшие недели демонстрации расширятся.

Производство атомной энергии сократилось на 2,1 ГВт на четырех реакторах, а производство гидроэнергии снизилось на 630 мегаватт, свидетельствуют данные.

Ожидается, что сокращение на реакторах "Фламанвиль 1 и 2" и реакторе "Дампьер 2" продлится до конца среды, в то время как реактор "Сент-Альбан 1" должен был снова заработать во второй половине дня среды.

Франция имеет 57 ГВт общей ядерной мощности, которая производит около 70% годового объема электроэнергии в стране.

Ожидается, что Франция будет оставаться чистым экспортером электроэнергии в течение дня, поскольку производство электроэнергии из ветра и солнца составило почти треть общего производства, тогда как перебои составляли лишь 4,4% от общего объема поставок, свидетельствуют данные оператора сети RTE.

По словам представителя компании, в полдень бастовало 3,7% от общего количества работников EDF.

В газовом секторе забастовка на LNG-терминале в Дюнкерке ограничилась незначительным влиянием на некоторые незавершенные работы, сообщил представитель бельгийского оператора газового терминала Fluxys.

"Это не повлияло ни на скорость потока, ни на разгрузку судов, ни на загрузку грузовиков", – сказал представитель компании.

LNG-терминал в Дюнкерке является вторым по величине в континентальной Европе и единственным терминалом, напрямую связанным с двумя отдельными рынками – Бельгии и Франции, на который приходится около 20% годового потребления газа в обеих странах.

Как сообщалось, сотни сотрудников службы безопасности британского парламента намерены в течение двух дней этого месяца бастовать из-за условий и оплаты труда.

А Национальный профсоюз общин Румынии (SCOR) объявил о начале бессрочной забастовки сотрудников мэрий, начиная с пятницы, 29 августа.