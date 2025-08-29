В Румунії працівники мерій оголошують безстроковий страйк

Національна профспілка громад Румунії (SCOR) оголосила про початок безстрокового страйку співробітників мерій, починаючи з п'ятниці, 29 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Причиною стали провалені переговори з прем'єр-міністром Іліє Боложаном, які тривали сім тижнів.

Держслужбовці заявили, що відмовляються працювати з громадянами "на невизначений термін", звинувативши уряд у руйнуванні діяльності мерій у сільських населених пунктах і малих містах.

За даними профспілки, новий пакет фіскальних заходів передбачає скорочення штату в меріях ще на 25%, після торішнього скорочення на 10%.

У підсумку кожен третій службовець повинен буде піти, незважаючи на те, що муніципальні посадовці і так отримують найнижчі зарплати серед держслужбовців в країні.

Службовці також звинувачують владу в "політичних чистках", вказуючи, що обласні ради виключені з правил скорочення, хоча самі вони живуть за рахунок перерозподілених податків, а не власних доходів.

Окреме обурення викликала ініціатива скоротити робочу ставку посадовців наполовину, що профспілка називає "чистою формою політичної чистки" фахівців, відповідальних за бюджет, держзакупівлі, урбанізм і адміністративні акти.

Нагадаємо, наприкінці липня в Румунії сотні вчителів вийшли на протест в столиці Бухаресті, вимагаючи відставки міністра освіти Даніела Давіда.

Вчителі висловлювали невдоволення намірами уряду скоротити їм надбавки і додати години викладання.

Крім того, прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан закликав обмежити закордонні поїздки членів уряду та інших посадовців з метою ефективного використання державних коштів.