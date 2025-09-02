У Британії страйкуватимуть співробітники служби безпеки парламенту

Сотні співробітників служби безпеки британського парламенту мають намір протягом двох днів цього місяця страйкувати через умови та оплату праці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після перемоги на виборах минулого року уряд Лейбористської партії прем'єр-міністра Кіра Стармера пообіцяв припинити хвилю страйків вчителів, залізничників і лікарів, які спричинили збої в роботі в 2023-2024 роках.

Лікарі-резиденти в Англії вийшли на п'ять днів у липні, а наступного тижня страйкуватиме лондонський метрополітен.

Профспілка працівників державних і комерційних служб (PCS) проведе страйк біля Вестмінстерського палацу 3 і 10 вересня, коли її члени вийдуть на вулицю через такі питання, як оплата праці та щорічні відпустки.

Речник парламенту заявив, що він співпрацює з лондонською поліцією над впровадженням планів на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити безпеку і уникнути зривів, додавши, що він залишається відданим тісній співпраці з персоналом для пошуку рішення.

"Рішення про проведення страйку є невтішним результатом після місяців постійної взаємодії, спрямованої на вирішення проблем, що залишилися", – сказав речник парламенту.

Нагадаємо, Національна профспілка громад Румунії (SCOR) оголосила про початок безстрокового страйку співробітників мерій, починаючи з п'ятниці, 29 серпня.

А перед цим понад 80 диспетчерів поїздів у Чорногорії влаштували страйк, висловивши обурення низькими зарплатами.