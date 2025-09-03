У Грузії одночасно засудили до вʼязниці 11 проєвропейських протестувальників

Суд Тбілісі у середу визнав 11 учасників проєвропейських протестів винними у порушенні громадського порядку та засудив кожного з них до тюремного увʼязнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpress.

Одинадцятьох грузинських протестувальників звільнили від відповідальності за "групове організоване насильство", але визнали винними у "групових діях, що порушили громадський порядок".

Їх засудили до двох років позбавлення волі. Серед засуджених – відомий грузинський кіноактор Андро Чічінадзе, затриманий під час протестів проти партії влади "Грузинська мрія", що тривають з кінця 2024 року.

Як зазначає Interpress, суддя не зачитав обґрунтування вироку, а перейшов одразу до резолютивної частини.

Вирок протестувальникам оголосили слідом за аналогічними рішеннями щодо відомих у Грузії опозиціонерів та журналістів.

Грузинська влада також почала боротьбу проти організацій громадянського суспільства, які підтримували протести.

