В Грузии одновременно приговорили к тюремному заключению 11 проевропейских протестующих
Суд Тбилиси в среду признал 11 участников проевропейских протестов виновными в нарушении общественного порядка и приговорил каждого из них к тюремному заключению.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpress.
Одиннадцать грузинских протестующих освободили от ответственности за "групповое организованное насилие", но признали виновными в "групповых действиях, нарушивших общественный порядок".
Их приговорили к двум годам лишения свободы. Среди осужденных – известный грузинский киноактер Андро Чичинадзе, задержанный во время протестов против партии власти "Грузинская мечта", продолжающихся с конца 2024 года.
Как отмечает Interpress, судья не зачитал обоснование приговора, а перешел сразу к резолютивной части.
Приговор протестующим был оглашен вслед за аналогичными решениями в отношении известных в Грузии оппозиционеров и журналистов.
Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.
