В Грузии одновременно приговорили к тюремному заключению 11 проевропейских протестующих

Суд Тбилиси в среду признал 11 участников проевропейских протестов виновными в нарушении общественного порядка и приговорил каждого из них к тюремному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpress.

Одиннадцать грузинских протестующих освободили от ответственности за "групповое организованное насилие", но признали виновными в "групповых действиях, нарушивших общественный порядок".

Их приговорили к двум годам лишения свободы. Среди осужденных – известный грузинский киноактер Андро Чичинадзе, задержанный во время протестов против партии власти "Грузинская мечта", продолжающихся с конца 2024 года.

Как отмечает Interpress, судья не зачитал обоснование приговора, а перешел сразу к резолютивной части.

Приговор протестующим был оглашен вслед за аналогичными решениями в отношении известных в Грузии оппозиционеров и журналистов.

Грузинские власти также начали борьбу против организаций гражданского общества, которые поддерживали протесты.

