Німецькі Ліві хочуть прибрати військову повинність з Основного закону

У Німеччині замість повернення до призову Ліва партія закликає до вилучення військової повинності з Основного закону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Парламентська група Лівої партії в Бундестазі схвалила відповідну пропозицію про скасування призову на закритому засіданні в Гельзенкірхені. Однак, оскільки для внесення змін до Конституції необхідна більшість у дві третини голосів, ця пропозиція має мало шансів на успіх.

З іншого боку, той факт, що Ліва партія рішуче виступає проти призову, демонструє, наскільки складно буде уряду Фрідріха Мерца впровадити можливу вимогу про військову службу для жінок.

Для запровадження військового обов'язку для жінок потрібна більшість у дві третини голосів у Бундестазі. ХДС/ХСС і СДПН потребували б загалом 92 голоси від опозиції. На 64 голоси Лівої партії навряд чи можна розраховувати. Ліва партія відкидає військову повинність для жінок.

Якщо призов набере чинності, "ми будемо – і це обіцянка – підтримувати кожну молоду людину в ухиленні від цієї обов'язкової служби", заявила лідер парламентської групи Лівих Хайді Райхіннек. У пропозиції йдеться про те, що призов є непотрібним, оскільки чисельність військ НАТО становить понад три мільйони осіб. Натомість більше грошей має бути виділено на добровільну службу, вимагають автори пропозиції.

Стаття 12а Основного закону говорить: "Чоловіки можуть бути призвані на службу до збройних сил, Федеральної прикордонної служби або в підрозділи цивільної оборони з вісімнадцятирічного віку". Обов'язкова військова служба, що регулюється окремим законом, була призупинена рішенням Бундестагу в 2011 році. ХДС/ХСС і СДПН наразі обговорюють, чи слід відновити призов до армії в найближчі роки. Це може бути реалізовано простою більшістю голосів, всупереч вимогам Лівих.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу, оскільки країна прагне збільшити розмір армії. Напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців.

У Данії з 1 липня набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками. Це перша європейська країна, що запровадила таке нововведення.