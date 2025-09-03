Немецкие Левые хотят убрать воинскую повинность из Основного закона

В Германии вместо возвращения к призыву Левая партия призывает к изъятию воинской повинности из Основного закона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Парламентская группа Левой партии в Бундестаге одобрила соответствующее предложение об отмене призыва на закрытом заседании в Гельзенкирхене. Однако, поскольку для внесения изменений в Конституцию необходимо большинство в две трети голосов, это предложение имеет мало шансов на успех.

С другой стороны, тот факт, что Левая партия решительно выступает против призыва, демонстрирует, насколько сложно будет правительству Фридриха Мерца внедрить возможное требование о военной службе для женщин.

Для введения воинской обязанности для женщин требуется большинство в две трети голосов в Бундестаге. ХДС/ХСС и СДПГ нуждались бы в целом 92 голоса от оппозиции. На 64 голоса Левой партии вряд ли можно рассчитывать. Левая партия отвергает воинскую повинность для женщин.

Если призыв вступит в силу, "мы будем – и это обещание – поддерживать каждого молодого человека в уклонении от этой обязательной службы", заявила лидер парламентской группы Левых Хайди Райхиннек. В предложении говорится о том, что призыв является ненужным, поскольку численность войск НАТО составляет более трех миллионов человек. Зато больше денег должно быть выделено на добровольную службу, требуют авторы предложения.

Статья 12а Основного закона гласит: "Мужчины могут быть призваны на службу в вооруженные силы, Федеральную пограничную службу или в подразделения гражданской обороны с восемнадцатилетнего возраста". Обязательная военная служба, регулируемая отдельным законом, была приостановлена решением Бундестага в 2011 году. ХДС/ХСС и СДПГ в настоящее время обсуждают, следует ли возобновить призыв в армию в ближайшие годы. Это может быть реализовано простым большинством голосов, вопреки требованиям Левых.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе, поскольку страна стремится увеличить размер армии. Наработанный документ содержит положение, которое может восстановить обязательный призыв в случае нехватки добровольцев.

В Дании с 1 июля вступил в силу призыв женщин в армию наравне с мужчинами. Это первая европейская страна, которая ввела такое нововведение.