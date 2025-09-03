Трамп обіцяє, що не виводитиме американські війська з Польщі

Президент США Дональд Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська, про можливість чого попереджали посадовці його адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам у Білому домі під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким у середу.

На питання про військову присутність США у Польщі та про те, чи залишаться американські війська в цій країні, Трамп відповів: "Думаю, що так".

"Якщо вже на те пішло, ми можемо розмістити там (у Польщі. – Ред.) більше військ, якщо вони цього хочуть. Вони давно прагнули мати більшу присутність (американських військ. – Ред.)", – додав він.

Американський президент додав, що США "мають доволі близькі позиції з Польщею".

Глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

За даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.

Польща вважає, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.