Трамп обещает, что не будет выводить американские войска из Польши

Президент США Дональд Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска, о возможности чего предупреждали чиновники его администрации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в Белом доме во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким в среду.

На вопрос о военном присутствии США в Польше и о том, останутся ли американские войска в этой стране, Трамп ответил: "Думаю, что да".

"Если уж на то пошло, мы можем разместить там (в Польше. – Ред.) больше войск, если они этого хотят. Они давно стремились иметь большее присутствие (американских войск. – Ред.)", – добавил он.

Американский президент добавил, что США "имеют довольно близкие позиции с Польшей".

Глава Пентагона Пит Хэгсет ранее заявлял европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

По данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

Польша считает, что станет последней страной в Европе, которая столкнется с сокращением присутствия американских войск, если Вашингтон примет такое решение.