В Угорщині почали блокувати сайт "Європейської правди"

Угорські провайдери зв’язку почали закривати доступ до українських медіаресурсів, які уряд вирішив заборонити.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Станом на ранок 30 вересня блокування здійснюється не щодо усіх сайтів, хоча у різних провайдерів список ресурсів, до яких потрібно закрити доступ, збігається.

Провайдери стаціонарного інтернет-зв’язку почали запускати блокування ще ввечері у понеділок, мобільного – вранці у вівторок.

У той час як угорське урядове блокування одразу зупинило доступ до "Європейської правди", переважна більшість інших новинних сайтів зі списку лишаються доступними.

Зокрема, читачі повідомляють про те, що доступ до "Української правди" зберігається.

ОНОВЛЕНО В мережах стаціонарного інтернету блокування є жорсткішим, і охопило більшу кількість українських сайтів.

Нагадаємо, у середині вересня Україна заборонила кілька іноземних видань, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

29 вересня в Угорщині оголосили про нібито дзеркальні заходи проти низки українських новинних порталів, під заборону потрапили у тому числі "ЄвроПравда" та "Українська правда".

В МЗС України, коментуючи рішення угорського уряду заблокувати доступ до низки українських медіа, наголосили, що йдеться про блокування доступу угорців до журналістики, заснованої на фактах.