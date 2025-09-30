В Венгрии начали блокировать сайт "Европейской правды"
Новости — Вторник, 30 сентября 2025, 09:35 — ,
Венгерские провайдеры связи начали закрывать доступ к украинским медиаресурсам, которые правительство решило запретить.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По состоянию на утро 30 сентября блокировка осуществляется не по всем сайтам, хотя у разных провайдеров список ресурсов, к которым нужно закрыть доступ, совпадает.
Провайдеры стационарной интернет-связи начали запускать блокировку еще вечером в понедельник, мобильные – утром во вторник.
В то время как венгерское правительственное блокирование сразу остановило доступ к "Европейской правде", подавляющее большинство других новостных сайтов из списка остаются доступными.
В частности, читатели сообщают о том, что доступ к "Украинской правде" сохраняется.
ОБНОВЛЕНО В сетях стационарного интернета блокировка является более жесткой, и охватила большее количество украинских сайтов.
Напомним, в середине сентября Украина запретила несколько иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.
29 сентября в Венгрии объявили о якобы "зеркальных мерах" против ряда украинских новостных порталов, под запрет попали в том числе "ЕвроПравда" и "Украинская правда".
В МИД Украины, комментируя решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских медиа, отметили, что речь идет о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.