В Венгрии начали блокировать сайт "Европейской правды"

Венгерские провайдеры связи начали закрывать доступ к украинским медиаресурсам, которые правительство решило запретить.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По состоянию на утро 30 сентября блокировка осуществляется не по всем сайтам, хотя у разных провайдеров список ресурсов, к которым нужно закрыть доступ, совпадает.

Провайдеры стационарной интернет-связи начали запускать блокировку еще вечером в понедельник, мобильные – утром во вторник.

В то время как венгерское правительственное блокирование сразу остановило доступ к "Европейской правде", подавляющее большинство других новостных сайтов из списка остаются доступными.

В частности, читатели сообщают о том, что доступ к "Украинской правде" сохраняется.

ОБНОВЛЕНО В сетях стационарного интернета блокировка является более жесткой, и охватила большее количество украинских сайтов.

Напомним, в середине сентября Украина запретила несколько иностранных изданий, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

29 сентября в Венгрии объявили о якобы "зеркальных мерах" против ряда украинских новостных порталов, под запрет попали в том числе "ЕвроПравда" и "Украинская правда".

В МИД Украины, комментируя решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских медиа, отметили, что речь идет о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.