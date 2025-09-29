В МЗС відреагували на заборону Угорщиною низки українських медіа

В МЗС України, коментуючи рішення угорського уряду заблокувати доступ до низки українських медіа, в тому числі "ЄвроПравди", зазначили, що йдеться про блокування доступу угорців до журналістики, заснованої на фактах.

Про це в Х написав речник МЗС Георгій Тихий, передає "Європейська правда".

Він наголосив, що рішення України про блокування в тому числі угорських порталів спрямоване проти російської пропаганди.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", – написав Тихий.

The difference is that Ukraine blocks Russian propaganda, whereas Orban's government blocks Hungarians' access to fact-based journalism. But for them, the farther from the truth the better. https://t.co/128Bej4Saz – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) September 29, 2025

У середині вересня Україна заборонила кілька іноземних газет, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

Керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш раніше заявив, що "Угорщина сьогодні запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні в Угорщині".

На виборах в Угорщині, запланованих на квітень 2026 року, угорський премʼєр постане перед найбільшим викликом своїй 15-річній владі.

Колишній учасник політичного кола Орбана, Петер Мадяр очолює партію, що має шанси вперше з 2010 року перемогти "Фідес" на парламентських виборах.