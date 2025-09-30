Укр Рус Eng

Трамп оновив свої тарифні плани щодо деревини і меблів

Новини — Вівторок, 30 вересня 2025, 09:54 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп надав нові деталі щодо запланованих ним тарифів на деревину і дерев’яні вироби, зокрема меблі, які перед цим анонсував минулого тижня. 

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда". 

У понеділок Трамп заявив, що США запровадять 10-відсоткові тарифи на імпортовані пиломатеріали і деревину хвойних порід. Більшість такого імпорту надходить з Канади. 

Також він анонсував тарифи у розмірі 25% на кухонні шафи, туалетні столики та дерев’яні меблі з м’якою оббивкою.

Тарифи повинні набрати чинності з 14 жовтня, тоді як у першому анонсі йшлося про 1 жовтня. З 2026 року Трамп хоче підвищити тарифи на кухонні шафи до 50%, а на меблі з оббивкою – до 30%. 

У своєму дописі минулого тижня Трамп анонсував тарифи також на продукцію фармацевтичної галузі і вантажівки

У Єврокомісії запевнили, що нові тарифні анонси Трампа вже не стосуються ЄС завдяки рамковій угоді, укладеній влітку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Торгівля
Реклама: