Трамп оновив свої тарифні плани щодо деревини і меблів
Президент США Дональд Трамп надав нові деталі щодо запланованих ним тарифів на деревину і дерев’яні вироби, зокрема меблі, які перед цим анонсував минулого тижня.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
У понеділок Трамп заявив, що США запровадять 10-відсоткові тарифи на імпортовані пиломатеріали і деревину хвойних порід. Більшість такого імпорту надходить з Канади.
Також він анонсував тарифи у розмірі 25% на кухонні шафи, туалетні столики та дерев’яні меблі з м’якою оббивкою.
Тарифи повинні набрати чинності з 14 жовтня, тоді як у першому анонсі йшлося про 1 жовтня. З 2026 року Трамп хоче підвищити тарифи на кухонні шафи до 50%, а на меблі з оббивкою – до 30%.
У своєму дописі минулого тижня Трамп анонсував тарифи також на продукцію фармацевтичної галузі і вантажівки.
У Єврокомісії запевнили, що нові тарифні анонси Трампа вже не стосуються ЄС завдяки рамковій угоді, укладеній влітку.