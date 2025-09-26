Трамп анонсував драконівські "фармацевтичні" й "меблеві" тарифи з 1 жовтня

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 жовтня тарифів зі ставкою 100% на фармацевтичні товари, виробники яких не планують розгортати виробництво у США, та дещо нижчих тарифів на меблі й великі вантажівки.

Як повідомляє The Hill, про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп написав повідомлення, що з 1 жовтня 2025 року США почнуть обкладати тарифом 100% будь-які фармацевтичні товари, якщо тільки цей виробник не розгорне виробничі потужності у США.

Він додав, що ті компанії, які вже будуються або почали практичні кроки для виробництва у США, не потраплять під нові тарифи.

Президент США ще у липні говорив про свої плани обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари, але тоді він писав, що буде йтися про невелику ставку, яка буде поступово збільшуватися, що має дати бізнесу час і стимул розгорнути виробництво у Штатах.

В експертних колах попереджали, що високі тарифи на ліки можуть призвести до проблем з постачанням та зробити окремі препарати дефіцитнішими і дорожчими.

Окремо Дональд Трамп анонсував тарифи у розмірі 50% на кухонні шафи, туалетні столики тощо, та 30-відсоткові тарифи на м’які меблі – також з 1 жовтня, заявивши, що США "затоплює" імпортною продукцією цих категорій і це "нечесно" і Штати "мають захистити своє виробництво з міркувань нацбезпеки та інших причин".

Останнім пунктом стали 25-відсоткові тарифи на фури, виготовлені за межами США.

Раніше адміністрація вже затосувала підвищені тарифи на імпорт алюмінію, міді і товарів автопрому.

Нагадаємо, 28 липня ЄС і США уклали рамкову торговельну угоду, що встановила болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася", а у Євросоюзі критикували очільницю Єврокомісії за такий компроміс.

Також повідомляли, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку США на низку товарів, як літаки й комплектуючі та фармацевтичні генерики.