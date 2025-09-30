Трамп обновил свои тарифные планы по древесине и мебели

Президент США Дональд Трамп представил новые детали запланированных им тарифов на древесину и деревянные изделия, в частности мебель, которые перед этим анонсировал на прошлой неделе.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда". В понедельник Трамп заявил, что США введут 10-процентные тарифы на импортируемые пиломатериалы и древесину хвойных пород. Большинство такого импорта поступает из Канады.

Также он анонсировал тарифы в размере 25% на кухонные шкафы, туалетные столики и деревянную мебель с мягкой обивкой.

Тарифы должны вступить в силу с 14 октября, тогда как в первом анонсе речь шла о 1 октября. С 2026 года Трамп хочет повысить тарифы на кухонные шкафы до 50%, а на мебель с обивкой – до 30%.

В своем посте на прошлой неделе Трамп анонсировал тарифы также на продукцию фармацевтической отрасли и грузовики.

В Еврокомиссии заверили, что новые тарифные анонсы Трампа уже не касаются ЕС благодаря рамочному соглашению, заключенному летом.