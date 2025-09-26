У Єврокомісії запевнили, що нові тарифні анонси Трампа вже не стосуються ЄС

У Єврокомісії підтвердили, що анонсовані президентом США тарифи на фармацевтичні товари, меблі тощо вже не стосуються Євросоюзу, і тариф залишиться на рівні 15%, як передбачено рамковою угодою між ЄС і США.

Про це повідомив "Європейській правді" заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Речник нагадав про пункт зі спільної заяви ЄС і США із запобіжником, що американські тарифи не мають перевищувати 15%.

"Ця чітка всеосяжна "тарифна стеля" на рівні 15% на європейський експорт є "страхуванням" від того, що європейські економічні оператори не зіткнуться з вищими тарифами. І ЄС – єдиний торговий партнер, якому вдалося досягти такого результату зі США", – зазначив Гілл.

Він додав, що ЄС і США "продовжать взаємодію задля реалізації зобов’язань у рамках Спільної заяви, також досліджуючи нові сфери для тарифних винятків".

Як відомо, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 жовтня тарифів зі ставкою 100% на фармацевтичні товари, виробники яких не планують розгортати виробництво у США, та дещо нижчих тарифів на меблі й великі вантажівки.

Нагадаємо, 28 липня ЄС і США уклали рамкову торговельну угоду, що встановила болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася", а у Євросоюзі критикували очільницю Єврокомісії за такий компроміс.

Також повідомляли, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку США на низку товарів, як літаки й комплектуючі та фармацевтичні генерики.