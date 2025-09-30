ЗМІ: у Молдові затримали проросійського політика за підозрілі гроші з російської криптобіржі

У Молдові після обшуків щодо незаконного фінансування партій нібито затримали лідера маловідомої політсили, колишнього проросійського журналіста Габріеля Келіна.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

30 вересня після обшуків у справі про незаконне фінансування партій та кандидатів Келіна, чия політсила брала участь у парламентських виборах 28 жовтня, взяли під варту.

Джерела видання стверджують, що партія Келіна отримувала криптовалюту на декілька гаманців і це гроші з криптобіржі у Росії, що під санкціями ЄС у зв’язку з причетністю до фінансування війни проти України.

Габріель Келін за три місяці до виборів очолив маловідому політсилу "Християнсько-соціальний союз Молдови". До 2020 року вона мала назву Forța Nouă, лідером був ексміністр оборони в уряді Василе Тарлева Валеріу Плешка.

У квітні 2024 року Келіна помітили на заході російської організації "Євразія", дотичної до підтримки проросійських сил у Молдові. У своїх соцмережах він поширював думки, співзвучні з російською пропагандою, та дописи осіб з орбіти олігарха-втікача Ілана Шора.

Перед цим повідомляли про чергові обшуки у справі про незаконне фінансування партій.

Нагадаємо, на виборах 28 вересня, які називали визначальними для майбутнього Молдови, керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

