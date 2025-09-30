СМИ: в Молдове задержали пророссийского политика за подозрительные деньги с российской криптобиржи

В Молдове после обысков по незаконному финансированию партий якобы задержали лидера малоизвестной политсилы, бывшего пророссийского журналиста Габриэля Келина.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

30 сентября после обысков по делу о незаконном финансировании партий и кандидатов Келина, чья политсила участвовала в парламентских выборах 28 октября, взяли под стражу.

Источники NewsMaker утверждают, что партия Келина получала криптовалюту на несколько кошельков и это деньги с криптобиржи в России, которая находится под санкциями ЕС в связи с причастностью к финансированию войны против Украины.

Габриэль Келин за три месяца до выборов возглавил малоизвестную политсилу "Христианско-социальный союз Молдовы". До 2020 года она называлась Forța Nouă, лидером был экс-министр обороны в правительстве Василе Тарлева Валериу Плешка.

В апреле 2024 года Келина заметили на мероприятии российской организации "Евразия", причастной к поддержке пророссийских сил в Молдове. В своих соцсетях он распространял мысли, созвучные с российской пропагандой, и сообщения лиц с орбиты беглого олигарха Илана Шора.

Перед этим сообщалось об очередных обысках по делу о незаконном финансировании партий.

Напомним, на выборах 28 сентября, которые называли определяющими для будущего Молдовы, правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

Подробнее о результатах выборов в Молдове читайте в статье Триумф Санду, провал Кремля. Как Молдова удержалась на пути в ЕС и какие вызовы это создает.