У Молдові у вівторок, 30 вересня, співробітники Управління з розслідування економічних злочинів за підтримки бійців спецпідрозділу Fulger проводять обшуки в межах кримінальної справи про незаконне фінансування політичних партій.

Про це повідомила пресслужба поліції Молдови, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в поліції, слідчі заходи спрямовані на збір доказів і документування ймовірних протиправних схем.

Наразі правоохоронці не повідомляють подробиць про осіб або організації, які фігурують у справі. Розслідування триває.

Як відомо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.

Або дивіться відео: Молдова перемогла у Путіна з рахунком 3:0. Які є наслідки для України?