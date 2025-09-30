Укр Рус Eng

У Данії кажуть про "велетенський виклик" для поліції через зібрання євролідерів

Новини — Вівторок, 30 вересня 2025, 11:38 — Марія Ємець

У поліції Данії поділилися, що понад десять років не мали завдання настільки великих масштабів та рівня відповідальності, як 1-2 жовтня, коли до Копенгагена приїдуть десятки європейських лідерів.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда". 

Поліція Копенгагена повинна буде гарантувати порядок і безпеку високих гостей євросамітів, які Данія прийматиме 1-2 жовтня. 

Зокрема, у середу президенти та прем’єри 27 країн-членів ЄС вдень перебуватимуть у палаці Крістіансборг, а увечері прибудуть на королівський прийом до палацу Амалієнборг. 

Наступного дня у Копенгагені пройде сьома зустріч Європейської політичної спільноти з ширшим колом гостей.

"Мати гостями до 60 очільників держав та урядів, і за безпекової ситуації, у якій ми зараз перебуваємо – це велетенське завдання", – зазначив керівник відділу готовності до надзвичайних ситуацій у поліції Копенгагена Петер Даль. 

Він зазначив, що поліції доводиться передбачити буквально усі потенційні сценарії: можливі демонстрації та провокації, терористичну загрозу, ризики шпигунства тощо. Відтак присутність поліції на вулицях буде набагато більша, ніж будь-коли у нормальний час.

На підмогу столичним правоохоронцям перекинуть колег не тільки з інших регіонів країни, а й сусідніх Швеції та Норвегії. 

Франція і Німеччина також повідомляли, що відправлять до Копенгагена військовослужбовців і системи протидії безпілотникам для посилення безпеки на євросамітах.

Для поліцейських, які будуть чергувати під час цих подій, замовили тисячі кімнат у готелях. 

Частина патрулів чергуватиме на дахах, також планується масштабне використання безпілотників для моніторингу. 

Як зазначають, останній раз поліція Копенгагена мала настільки складне завдання у 2009 році, коли у данській столиці проходила зустріч низки світових лідерів, у тому числі президента США Барака Обами. 

Як повідомляли, у порядку денному саміту лідерів ЄС 1 жовтня буде два пункти: Україна та оборона ЄС.

Президент України Володимир Зеленський доєднається до неформального засідання лідерів ЄС 1 жовтня у Копенгагені по відеозв’язку, а на саміті Європейської політичної спільноти буде особисто.

