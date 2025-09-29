У порядку денному саміту лідерів ЄС 1 жовтня два пункти: Україна та оборона ЄС

Порядок денний неформального саміту Європейської ради, який відбудеться у Копенгагені 1 жовтня, складається з двох пунктів: Україна та її фінансова підтримка у наступні роки, а також питання оборони ЄС до 2030 року "Готовність 2030" (Readiness 2030).

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний з підготовкою саміту Євроради, на умовах анонімності.

Лідери ЄС 1 жовтня у Копенгагені обговорять Україну та питання оборони ЄС.

"На столі неформальної Європейської ради буде два головні питання: оборона та Україна", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Щодо України, за його словами, буде обговорюватися три питання: "фінансування України з боку ЄС на наступні роки, розширення ЄС та 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії".

Щодо оборони, співрозмовник "Європейської правди" наголосив на зростаючій нагальності, з якою розглядається це питання, "зокрема в контексті нещодавніх порушень повітряного простору деяких європейських країн за допомогою дронів і винищувачів".

"Дискусія, яка відбудеться в Копенгагені, допоможе сформувати висновки, які, як сподівається президент (Європейської Ради – "ЄП") Кошта, будуть ухвалені Європейською радою наприкінці цього місяця", – додав високопосадовець ЄС.

Він нагадав, що Європейська комісія готує відповідний план дій, фінальна версія якого буде презентована до офіційного засідання Європейської ради в Брюсселі 23 жовтня, і, можливо, буде того ж дня затверджена лідерами ЄС.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський доєднається до неформального засідання лідерів ЄС 1 жовтня у Копенгагені по відеозв’язку, але особисто візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Франція, Німеччина і Швеція заявили в понеділок, що відправлять військовослужбовців і системи протидії безпілотникам в Данію для посилення безпеки на європейських самітах в Копенгагені цього тижня.