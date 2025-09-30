В Дании говорят о "беспрецедентном вызове" для полиции из-за собрания евролидеров

В полиции Дании поделились, что более десяти лет не выполняли задачи столь больших масштабов и уровня ответственности, как 1-2 октября, когда в Копенгаген приедут десятки европейских лидеров.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Полиция Копенгагена должна будет гарантировать порядок и безопасность высоких гостей евросаммитов, которые Дания будет принимать 1-2 октября.

В частности, в среду президенты и премьеры 27 стран-членов ЕС днем будут находиться во дворце Кристиансборг, а вечером прибудут на королевский прием во дворец Амалиенборг.

На следующий день в Копенгагене пройдет седьмая встреча Европейского политического сообщества с более широким кругом гостей.

"Принимать в гостях до 60 руководителей государств и правительств, и при ситуации с безопасностью, в которой мы сейчас находимся – это огромная задача", – отметил руководитель отдела готовности к чрезвычайным ситуациям в полиции Копенгагена Петер Даль.

Он подчеркнул, что полиции приходится предусмотреть буквально все потенциальные сценарии: возможные демонстрации и провокации, террористическую угрозу, риски шпионажа и тому подобное. Поэтому присутствие полиции на улицах будет гораздо больше, чем когда-либо в нормальное время.

На подмогу столичным правоохранителям перебросят коллег не только из других регионов страны, но и соседних Швеции и Норвегии.

Франция и Германия также сообщали, что отправят в Копенгаген военнослужащих и системы противодействия беспилотникам для усиления безопасности на евросаммитах.

Для полицейских, которые будут дежурить во время этих событий, заказали тысячи комнат в отелях.

Часть патрулей будет дежурить на крышах, также планируется масштабное использование беспилотников для мониторинга. Как отмечают, последний раз перед полицией Копенгагена стояла столь сложная задача в 2009 году, когда в датской столице проходила встреча ряда мировых лидеров, в том числе президента США Барака Обамы.

Как сообщалось, в повестке дня саммита лидеров ЕС 1 октября будет два пункта: Украина и оборона ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к неформальному заседанию лидеров ЕС 1 октября в Копенгагене по видеосвязи, а на саммите Европейского политического сообщества будет лично.

