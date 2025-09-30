Уряд Німеччини проведе виїзне засідання, щоб "відновити командний дух"

У Німеччині майже через п'ять місяців після приведення до присяги федеральний уряд на чолі з Фрідріхом Мерцом проводить своє перше виїзне засідання, сподіваючись відновити командний дух після важкого старту.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

В ході дводенної зустрічі на віллі Борсіг на озері Тегель на північному заході Берліна члени уряду Мерца головним чином зосередяться на скороченні бюрократії та підвищенні конкурентоспроможності німецької економіки.

"Компанії в деяких випадках притиснуті до стіни або стоять однією ногою над прірвою. Ось чому ми повинні швидко досягти результатів", – заявив канцлер Фрідріх Мерц перед початком виїзного засідання.

У середу уряд планує ухвалити програму модернізації державного управління, яка передбачає скорочення витрат на бюрократію на 25%, або 16 мільярдів євро (майже 19 мільярдів доларів), частково за рахунок скорочення чисельності федерального апарату на 8%.

Попередній уряд на чолі з Олафом Шольцом проводив виїзні засідання в палаці Месеберг, що за 70 кілометрів на північ від Берліна. Там соціал-демократи, "Зелені" та вільні демократи неодноразово обіцяли менше сваритися, але невдовзі суперечки поновлювалися.

Мерц і його 17 міністрів не ночуватимуть на території комплексу. Проте запланований і соціальний елемент: після закінчення денної програми міністри разом повечеряють.

Опитування показували, що оцінка німцями роботи на посаді федерального канцлера Фрідріха Мерца впала до найнижчого рівня з часу призначення нового уряду.

За результатами одного з опитувань, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має підтримку на тому ж рівні, як керівна ХДС/ХСС – 26%.