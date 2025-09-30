Правительство Германии проведет выездное заседание, чтобы "восстановить командный дух"

В Германии почти через пять месяцев после приведения к присяге федеральное правительство во главе с Фридрихом Мерцем проводит свое первое выездное заседание, надеясь восстановить командный дух после тяжелого старта.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

В ходе двухдневной встречи на вилле Борсиг на озере Тегель на северо-западе Берлина члены правительства Мерца главным образом сосредоточатся на сокращении бюрократии и повышении конкурентоспособности немецкой экономики.

"Компании в некоторых случаях прижаты к стене или стоят одной ногой над пропастью. Вот почему мы должны быстро достичь результатов", – заявил канцлер Фридрих Мерц перед началом выездного заседания.

В среду правительство планирует принять программу модернизации государственного управления, которая предусматривает сокращение расходов на бюрократию на 25%, или 16 миллиардов евро (почти 19 миллиардов долларов), частично за счет сокращения численности федерального аппарата на 8%.

Предыдущее правительство во главе с Олафом Шольцем проводило выездные заседания во дворце Месеберг, что в 70 километрах к северу от Берлина. Там социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы неоднократно обещали меньше ссориться, но вскоре споры возобновлялись.

Мерц и его 17 министров не будут ночевать на территории комплекса. Однако запланирован и социальный элемент: после окончания дневной программы министры вместе поужинают.

Опросы показывали, что оценка немцами работы на посту федерального канцлера Фридриха Мерца упала до самого низкого уровня со времени назначения нового правительства.

По результатам одного из опросов, ультраправая "Альтернатива для Германии" имеет поддержку на том же уровне, как правящая ХДС/ХСС – 26%.