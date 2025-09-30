СМИ: в Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в подрыве "Северных потоков"

В Польше задержали гражданина Украины Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к подрыву российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом стало известно RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Украинец находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Владимир Ж. попал в руки полицейских в Прушкове. Сейчас он находится в окружной прокуратуре в Варшаве. Вскоре должна начаться процедура экстрадиции.

Как сообщил RMF FM адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий, по мнению защиты Владимира Ж. нет оснований выдавать его немецкой стороне.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

Недавно СМИ писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский якобы готов предоставить убежище Владимиру Журавлеву.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а потом безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под надзором бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинские власти публично отрицают такие обвинения.

О деталях дела читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.