У Парижі з вікна готелю викинувся посол ПАР

Посла Південно-Африканської Республіки у Франції знайшли мертвим під готелем Hyatt у Парижі – вважається, що він викинувся з вікна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Parisien.

Дипломата активно шукали з понеділка. На наступний день після зникнення посол ПАР у Франції Нкосінаті Еммануель Мтетва був знайдений мертвим.

Його тіло було знайдено цього вівторка "прямо під готелем Hyatt" в Порте-Майо (17-й округ), підтвердили в паризькій прокуратурі.

Вважається, що 58-річний дипломат вистрибнув з 22-го поверху 4-зіркового готелю. Розпочато розслідування, яке доручено Бригаді з боротьби зі злочинами проти особи (BRDP) судової поліції Парижа.

Про зникнення Нкосінаті Еммануеля Мтетва повідомила його дружина, "яка вказала, що ввечері отримала від нього тривожне повідомлення", йдеться в повідомленні паризької прокуратури.

За попередніми даними, його телефон востаннє дзвонив близько 15:00 в понеділок біля Булонського лісу в Парижі (16-й округ). Побоюючись можливого самогубства, поліція за підтримки кінологічної служби обшукала ліси на заході Парижа.

Нкосінаті Еммануель Мтетва був відряджений до посольства Франції в лютому 2024 року. Він також був постійним представником Південної Африки при ЮНЕСКО. Політик, який розпочав свою кар'єру в профспілковій боротьбі проти апартеїду, також обіймав кілька міністерських посад в урядах ПАР.

У серпні ЗМІ повідомляли про самогубство депутата в будівлі парламенту Фінляндії.

Раніше повідомлялось, що 54-річний депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле, відомий критикою президента Емманюеля Макрона, вчинив самогубство.