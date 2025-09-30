В Париже из окна отеля выбросился посол ЮАР

Посла Южно-Африканской Республики во Франции нашли мертвым под отелем Hyatt в Париже – считается, что он выбросился из окна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Parisien.

Дипломата активно искали с понедельника. На следующий день после исчезновения посол ЮАР во Франции Нкосинати Эммануэль Мтетва был найден мертвым.

Его тело было найдено в этот вторник "прямо под отелем Hyatt" в Порте-Майо (17-й округ), подтвердили в парижской прокуратуре.

Считается, что 58-летний дипломат выпрыгнул с 22-го этажа 4-звездочного отеля. Начато расследование, которое поручено Бригаде по борьбе с преступлениями против личности (BRDP) судебной полиции Парижа.

Об исчезновении Мтетва сообщила его жена, "которая указала, что вечером получила от него тревожное сообщение", говорится в сообщении парижской прокуратуры. По предварительным данным, его телефон в последний раз звонил около 15:00 в понедельник возле Булонского леса в Париже (16-й округ). Опасаясь возможного самоубийства, полиция при поддержке кинологической службы обыскала леса на западе Парижа.

Нкосинати Эммануэль Мтетва был командирован в посольство Франции в феврале 2024 года. Он также был постоянным представителем Южной Африки при ЮНЕСКО.

Политик, начавший свою карьеру в профсоюзной борьбе против апартеида, также занимал несколько министерских постов в правительствах ЮАР.

В августе СМИ сообщали о самоубийстве депутата в здании парламента Финляндии.

Ранее сообщалось, что 54-летний депутат Национального собрания Франции Оливье Марле, известный критикой президента Эмманюэля Макрона, совершил самоубийство.