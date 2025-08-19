Парламент Фінляндії підтвердив смерть депутата, про суїцид якого писали ЗМІ

30-річний фінський депутат Еемелі Пелтонен у понеділок помер у будівлі парламенту країни.

Це офіційно оголосила пресслужба парламенту Фінляндії, пише "Європейська правда".

Пелтонен, як ідеться в повідомленні фінського законодавчого органу, помер уранці 19 серпня.

Для 30-річного політика Соціал-демократичної партії Фінляндії це був перший термін у парламенті.

Причина смерті Пелтонена в повідомленні фінського парламенту не уточнюється, але ЗМІ раніше повідомляли, що він скоїв самогубство.

Правоохоронці, яких викликали після виявлення померлої людини в парламенті, наразі не вбачають кримінального підґрунтя в інциденті.

В останні місяці Еемелі Пелтонен практично не брав участі в роботі парламенту через проблеми зі здоровʼям. Сам політик писав у соцмережах, що в нього виявили ниркову недостатність.

Раніше повідомлялось, що 54-річний депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле, відомий критикою президента Емманюеля Макрона, вчинив самогубство.