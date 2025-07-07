У Франції депутат скоїв суїцид

54-річний депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле, відомий критикою президента Емманюеля Макрона, вчинив самогубство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Жандарми знайшли Марле у своєму домі повішеним, заявив Фредерік Шевальє, прокурор адміністративного центру провінції Ер-і-Луар, де мешкав покійний політик.

За словами Шевальє, правоохоронці розпочали розслідування для встановлення причин смерті Марле.

Фото: AFP

Після оголошення про смерть Марле французькі депутати, вражені цим дуже рідкісним випадком самогубства чинного члена Нацасамблеї, вшанували його хвилиною мовчання.

Лоран Вокʼє, лідер фракції "Республіканців", до якої входив Марле, назвав його "людиною переконань, невтомним захисником загальних інтересів, чиє бачення підносило публічну дискусію на вищий рівень".

Вшанували памʼять Марле також колишні президенти Франції Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд і лідерка фракції "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен.

Чинний французький лідер Емманюель Макрон також відзначив покійного депутата, який часто критикував його та його політику.

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