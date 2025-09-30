Віднині росіяни вже не можуть отримати чеську візу через візові центри в Росії

В Росії закрилися візові центри Чехії – починаючи з 30 вересня, подачу на візу можна здійснити лише у чеському посольстві в Москві.

Про це йдеться у повідомленні аутсорсингової компанії VFS, яка надає послуги візових центрів, передає "Європейська правда".

"Чеські візові центри в Росії закриваються. Останній день подачі документів – 26 вересня 2025 року в регіональних візових центрах та 29 вересня 2025 року в московському візовому центрі", – йдеться у повідомленні.

Починаючи з 30 вересня 2025 року росіяни можуть подати заяву на отримання чеської шенгенської візи безпосередньо до консульського відділу посольства Чеської Республіки в Москві.

Заяви, подані через візові центри, будуть повернуті клієнтам після обробки в консульському відділі у звичайному порядку.

Нагадаємо, Чехія з жовтня 2022 року не пускає росіян за туристичними й студентськими візами.

Заяви громадян Росії та Білорусі можуть бути прийняті, якщо вони є членами сімей громадян Чеської Республіки/Європейського Союзу, запрошені ними або збираються подорожувати разом з ними, або якщо вони подорожують в інтересах Чеської Республіки (у таких випадках необхідне підтвердження від МЗС Чеської Республіки).

Уряд Чехії на засіданні у вівторок, 30 вересня, ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.