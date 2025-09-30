Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам, які не мають акредитації

Уряд Чехії на засіданні у вівторок, 30 вересня, ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, інформує "Європейська правда".

Ліпавський розповів, що саме він був ініціатором цього рішення.

"Сьогодні уряд заборонив в'їзд до Чехії російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Чехії. Цей захід застосовується в міжнародних аеропортах", – написав він.

Глава чеського МЗС наголосив, що кількість диверсійних операцій зростає, і "ми не будемо ризикувати через агентів під дипломатичним прикриттям".

"Ми подаємо приклад іншим країнам і я буду й надалі домагатися якнайсуворіших заходів на рівні всього Шенгену. Ми захистимо Чехію", – додав він.

ЗМІ раніше повідомили, що в ЄС готують обмеження на пересування російських дипломатів Європою.

Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.

За даними ЗМІ, Німеччина є головним опонентом пропозиції Чехії обмежити пересування російських так званих дипломатів у Шенгенській зоні, бо побоюється дзеркальних санкцій Росії.