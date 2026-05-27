Посольство Литви в Україні каже, що не залишить Київ, попри нові погрози РФ

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що посольство країни в Україні буде продовжувати роботу, попри погрози Росії посилити удари по Києву.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

МЗС Литви заявило, що посольство вжило необхідних заходів щодо захисту персоналу, а також розробило плани дій на випадок надзвичайних ситуацій для реагування на потенційні загрози безпеці.

Також у міністерстві наголосили, що Литва разом із Європейською службою зовнішніх справ та іншими державами-членами Європейського Союзу "одностайно та категорично" відкинула російські погрози, спрямовані проти мешканців Києва та іноземних дипломатів, які там працюють.

Цього ж дня Литва викликала до Міністерства закордонних справ представника посольства Росії.

До схожих кроків після російських погроз вдалися й низка інших європейських столиць, зокрема Варшава й Осло.

МЗС України запропонувало іноземним дипмісіям додаткову допомогу із заходами безпеки на тлі погроз Росії.