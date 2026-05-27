Науседа заявив про ознаки того, що витік даних з реєстрів є атакою з боку ворожих держав

Президент Литви Гітанас Науседа у середу після засідання Ради національної оборони (РНО) заявив про ознаки того, що викрадення даних із Центру реєстрів є діяльністю держав, ворожих до Литви.

Президент Литви ще раз підтвердив, що дані були викрадені переважно через облікові записи Департаменту міграції. Водночас він наголосив, що є й інші слабкі місця, на які слід зважати. Як зазначив Науседа, слід заздалегідь підготуватися до можливих подібних кібератак.

"Сьогодні, ймовірно, можна сказати, що це дія ворожих держав. Є ознаки того, що це кібератака, організована ворожими державами", – сказав президент.

Однак він підкреслив, що це не звільняє державні інститути від відповідальності. Як заявив глава держави, безпеці даних було завдано значної шкоди.

"Інформація була незадовільною. Інформація мала надаватися в режимі реального часу, адже якщо визнано, що існує проблема з безпекою даних, то всі сигнали та всі червоні лампочки мали б спрацювати негайно. Не можна тримати людей у невідомості нескінченно", – наголосив Науседа.

Крім того, президент зазначив, що досі не отримав відповіді на запитання, чому його самого не поінформували в режимі реального часу про викрадення даних.

"Мені намагаються пояснити, що спочатку було виявлено лише окремі випадки, і масштабність цього процесу не була очевидною. Однак, коли до справи долучилася Генеральна прокуратура, масштабність стала очевидною, і це сталося приблизно наприкінці квітня", – зазначив він.

Президент каже, що це "скандал, який похитнув основи національної безпеки".

Публічно про витік стало відомо минулого тижня. Вважають, що з реєстрів могли нелегально скопіювати понад 600 тисяч записів. За попередніми висновками слідства, основною ціллю зловмисників стали реєстри нерухомості та юридичних осіб.

Прем’єрка Інна Ругінене заявила, що її родина також постраждала у межах цього інциденту.