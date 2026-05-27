МЗС Франції викликав російського посла через погрози цивільним українцям та дипломатам

У середу, 27 травня, Міністерство закордонних справ Франції на вимогу міністра Жана-Ноеля Барро викликало посла Росії через масовані атаки на українських цивільних та подальші погрози українцям та іноземним дипломатам.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в пресслужбі МЗС Франції.

"Унаслідок масованих ударів, завданих минулими вихідними, та з огляду на неприйнятні погрози, що нависли над українськими цивільними особами та іноземними дипломатами, міністерство Європи та закордонних справ викликає на вимогу міністра посла Російської Федерації у Франції", – повідомили в прес-службі.

Французькі дипломати наголошують, що "своїми діями Росія щодня демонструє свій цинізм та зневагу до міжнародного права".

"Франція рішуче засуджує залякування з боку Москви, які є доказом військового глухого кута, в якому країна опинилася в Україні. Франція повторює свій заклик до Росії припинити її незаконну агресивну війну в Україні", – наголошується в заяві МЗС Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше, після погроз Москви новими ударами по Києву і порад іноземним дипломатам залишити українську столицю, представника посольства Росії викликала Литва.

До схожих кроків після російських погроз вдалися й низка інших європейських столиць, зокрема Варшава й Осло.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова назвала нові погрози РФ "шедевром лицемірства" і "ознакою відчаю".

МЗС України запропонувало іноземним дипмісіям додаткову допомогу із заходами безпеки на тлі погроз Росії.