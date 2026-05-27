У Британії в 2025 році народжуваність впала до рекордно низького рівня

Минулого року кількість народжених дітей в Англії та Вельсі впала до найнижчого рівня з 1977 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Національного статистичного управління, передає "Європейська правда".

За даними Національного статистичного управління, у 2025 році кількість живонароджених знизилася на 1,6% до 585 396 осіб, що лише на 14 408 більше, ніж кількість людей, які померли в Англії та Вельсі.

У 2024 році кількість народжених перевищувала кількість померлих на 26 064.

Дані аналітичного центру Resolution Foundation свідчать, що вже цього року у Великій Британії може виникнути дефіцит народжуваності серед корінного населення порівняно зі смертністю.

Імміграція довгий час забезпечувала зростання населення Британії, але кількість мігрантів почала зменшуватися з рекордного показника у 944 000 осіб за рік, який було зафіксовано у березні 2023 року.

Дані Національної статистичної служби (ONS) минулого тижня показали, що минулого року до Великої Британії приїхало на 171 тисячу осіб більше, ніж виїхало, що є найнижчим показником чистої імміграції з 2012 року, не враховуючи пандемію, коли діяли обмеження на подорожі.

Також, як зазначається, колишні мігранти до Британії зараз допомагають стабілізувати демографічну ситуацію в країні. За даними ONS, із загальної кількості живонароджених минулого року 40,2% народилися у батьків, один або обоє з яких народилися за межами країни. Це було збільшення порівняно з 39,5% у 2024 році.

Кількість народжень у Німеччині у 2025 році оновила антирекорд за період після Другої світової війни.

У Молдові у 2025 році знову знизилася народжуваність – кількість новонароджених була на 6,6% меншою, ніж попереднього року.

Тенденція до скорочення народжуваності та відкладання батьківства на пізніший вік більшою чи меншою мірою спільна для усіх європейських країн. На цьому тлі у низці країн уряди запровадили чи обговорюють заходи для заохочення до батьківства.

Євростат прогнозує скорочення населення країн ЄС до кінця століття на 11,7%.