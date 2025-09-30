Отныне россияне уже не могут получить чешскую визу через визовые центры в России

В России закрылись визовые центры Чехии – начиная с 30 сентября, подачу на визу можно осуществить только в чешском посольстве в Москве.

Об этом говорится в сообщении аутсорсинговой компании VFS, которая предоставляет услуги визовых центров, передает "Европейская правда".

"Чешские визовые центры в России закрываются. Последний день подачи документов – 26 сентября 2025 года в региональных визовых центрах и 29 сентября 2025 года в московском визовом центре", – говорится в сообщении.

Начиная с 30 сентября 2025 года россияне могут подать заявление на получение чешской шенгенской визы непосредственно в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве.

Заявления, поданные через визовые центры, будут возвращены клиентам после обработки в консульском отделе в обычном порядке.

Напомним, Чехия с октября 2022 года не пускает россиян по туристическим и студенческим визам.

Заявления граждан России и Беларуси могут быть приняты, если они являются членами семей граждан Чешской Республики/Европейского Союза, приглашены ими или собираются путешествовать вместе с ними, или если они путешествуют в интересах Чешской Республики (в таких случаях необходимо подтверждение от МИД Чешской Республики).

Правительство Чехии на заседании во вторник, 30 сентября, приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Праги.