Литва висловила протест посольству РФ через залякування дипломатів у Києві

Литва викликала до Міністерства закордонних справ представника посольства Росії після погроз Москви новими ударами по Києву і порад іноземним дипломатам залишити українську столицю.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок 26 травня до МЗС Литви викликали представника російського посольства та вручили йому ноту протесту у зв’язку з погрозами новими ударами по Києву й закликами до іноземних дипломатів їхати звідти.

"Литва категорично відкидає повторювані погрози Росії щодо застосування сили проти України… МЗС відзначає, що РФ намагається вкрай цинічно маніпулювати міжнародним гуманітарним правом, яке сама методично й масштабно порушує з 2014 року", – наголосили у відомстві.

У ноті, переданій посольству, наголосили на неминучій відповідальності Росії за скоєні воєнні злочини і закликали до негайного припинення агресії, виведення військ з усієї території України та компенсацій за завдані збитки.

До схожих кроків після російських погроз вдалися й низка інших європейських столиць, зокрема Варшава й Осло.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова назвала нові погрози РФ "шедевром лицемірства" і "ознакою відчаю".

МЗС України запропонувало іноземним дипмісіям додаткову допомогу із заходами безпеки на тлі погроз Росії.