Австрія виганяє "дипломата" РФ через шпигунський скандал в енергетичному гіганті

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії у звʼязку зі шпигунським скандалом в австрійській нафтогазовій та хімічній групі OMV.

Як пише "Європейська правда", про це австрійське МЗС повідомило в коментарі агентству АРА.

Представниця Міністерства закордонних справ Австрії сказала, що працівник посольства РФ, оголошений персоною нон грата, "вже залишив територію" країни.

На такий крок у Відні пішли після того, як Росія відмовилася знімати імунітет з цього працівника, аби австрійські правоохоронці могли розпочати проти нього розслідування.

Російський "дипломат", який покинув Австрію, неодноразово зустрічався зі звільненим співробітником OMV, за яким спостерігали австрійські спецслужби через підозру у шпигунстві на користь РФ.

Як підозрює контррозвідка, чоловік, який обіймав керівну посаду в австрійській компанії, ділився з російським агентом конфіденційною інформацією про свою роботу.

Після того, як у середині вересня про це повідомили ЗМІ, співробітника OMV звільнили. Наразі він перебуває на волі.

OMV – найбільша у Центральній Європі нафтова компанія, штаб-квартира якої розташована у Відні.

ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.