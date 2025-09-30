Австрия выгоняет "дипломата" РФ из-за шпионского скандала в энергетическом гиганте

Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в связи со шпионским скандалом в австрийской нефтегазовой и химической группе OMV.

Как пишет "Европейская правда", об этом австрийский МИД сообщил в комментарии агентству АРА.

Представительница Министерства иностранных дел Австрии сказала, что работник посольства РФ, объявленный персоной нон грата, "уже покинул территорию" страны.

На такой шаг в Вене пошли после того, как Россия отказалась снимать иммунитет с этого работника, чтобы австрийские правоохранители могли начать против него расследование.

Российский "дипломат", который покинул Австрию, неоднократно встречался с уволенным сотрудником OMV, за которым наблюдали австрийские спецслужбы по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Как подозревает контрразведка, мужчина, занимавший руководящую должность в австрийской компании, делился с российским агентом конфиденциальной информацией о своей работе.

После того, как в середине сентября об этом сообщили СМИ, сотрудника OMV уволили. Сейчас он находится на свободе.

OMV – крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания, штаб-квартира которой находится в Вене.

СМИ ранее писали, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии.