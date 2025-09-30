Орбан звернувся до Туска після слів про "нашу війну"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував прем’єра Польщі Дональда Туска після того, як той заявив, що "війна в Україні – це наша війна".

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

"Шановний Дональде Туск, ви можете думати, що перебуваєте у стані війни з Росією, але Угорщина не перебуває у стані війни. Так само, як і Європейський Союз. Ви граєте в небезпечну гру з життям і безпекою мільйонів європейців. Це дуже погано!" – написав Орбан.

Dear @donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025

Напередодні Туск закликав західні суспільства усвідомити, що війна в Україні – це не чужий конфлікт, а "наша війна".

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 вересня, Туск попередив, що "Росія має злі наміри щодо всього світу".

Раніше він заявив, що Польща буде рішуче захищати свій повітряний простір, якщо літаючі об'єкти порушать його.