Туск: Польща без сумніву буде збивати об’єкти, які порушать повітряний простір

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у понеділок, 22 вересня, що його країна буде рішуче захищати свій повітряний простір, якщо літаючі об'єкти порушать його.

Його слова цитує RMF24, пише "Європейська правда".

На тлі посилення порушення Росією повітряного простору країн НАТО, Туск заявив, що Польща "без сумніву прийме рішення збивати літаючі об'єкти, якщо вони порушать нашу територію і пролетять над Польщею".

"Тут немає місця для дискусій", – заявив глава уряду країни.

Туск підкреслив, що Польща завжди буде реагувати рішуче, але в "не зовсім чітких" ситуаціях, коли інциденти відбуваються за межами польських територіальних вод, рішення вимагатимуть особливої обережності.

"Коли ми маємо справу з ситуаціями, які не є цілком зрозумілими, такими як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic, але без порушення, оскільки це не наші територіальні води, ми повинні добре подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту", – зазначив він.

Водночас прем’єр-міністр країни підкреслив: Польща діє в постійній консультації зі своїми союзниками і готова до "будь-якого рішення, спрямованого на знищення всіх об'єктів, які можуть нам загрожувати".

"Але я повинен бути на 100% впевнений, що наші союзники ставитимуться до цього так само, як і ми, що якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не будемо в цьому самотні", – наголосив Туск.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, Польща заявила, що російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки.

Того ж дня три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Рада безпеки ООН 22 вересня збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.