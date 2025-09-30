Орбан обратился к Туску после слов о "нашей войне"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал премьера Польши Дональда Туска после того, как тот заявил, что "война в Украине – это наша война".

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

"Уважаемый Дональд Туск, вы можете думать, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия не находится в состоянии войны. Так же, как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру с жизнью и безопасностью миллионов европейцев. Это очень плохо!" – написал Орбан.

Dear @donaldtusk,

You may think that you are at war with Russia, but Hungary is not. Neither is the European Union. You are playing a dangerous game with the lives and security of millions of Europeans. This is very bad! – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 30, 2025

Накануне Туск призвал западные общества осознать, что война в Украине – это не чужой конфликт, а "наша война".

Напомним, в пятницу, 26 сентября, Туск предупредил, что "Россия имеет злые намерения в отношении всего мира".

Ранее он заявил, что Польша будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.