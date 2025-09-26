Туск: Росія має злі наміри щодо всього світу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що "Росія має злі наміри щодо всього світу".

Заяву очільника польського уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Туск також заявив про необхідність для європейських союзників залишатися єдиними і пильними перед обличчям дедалі агресивнішої позиції Москви.

"Європейські союзники ніколи не були так єдині... ми повинні бути пильними. Росія має злі наміри щодо всього світу, і ті, хто межує з нею, першими це відчувають", – підкреслив він.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.

Напередодні Кубілюс констатував, що ЄС знадобиться час для створення повноцінної мережі протидії дронам.