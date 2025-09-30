Спадкоємиця королівського престолу Нідерландів розпочала військову підготовку

21-річна принцеса Нідерландів Амалія розпочала службу в армії як резервістка.

Про цке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Амалія розпочала навчання на резервіста в Збройних силах Нідерландів на заочній програмі військової підготовки для студентів і наукових працівників.

Нідерландська принцеса була призначена матросом третього класу в Королівському флоті та солдатом третього класу в Королівській армії та Королівських повітряних силах – це найнижчий клас серед особового складу збройних сил.

Амалія є першою жінкою з королівської родини Нідерландів, яка вступила на військову службу. Вона також є першою в черзі на престол, який нині посідає її батько, король Віллем-Олександр.

Навчання у межах військової підготовки в Нідерландах триває три роки і охоплює базову військову підготовку, теоретичні курси та практичні навички.

Минулого року шведська принцеса Вікторія розпочала підготовку, необхідну для офіцерського звання.

У 2023 році на той момент 17-річна принцеса Іспанії Леонор розпочала трирічну військову підготовку.