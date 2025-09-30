Наследница королевского престола Нидерландов начала военную подготовку

21-летняя принцесса Нидерландов Амалия начала службу в армии в качестве резервиста.

Амалия начала обучение на резервиста в Вооруженных силах Нидерландов по заочной программе военной подготовки для студентов и научных работников.

Нидерландская принцесса была назначена матросом третьего класса в Королевском флоте и солдатом третьего класса в Королевской армии и Королевских воздушных силах – это самый низкий класс среди личного состава вооруженных сил.

Амалия является первой женщиной из королевской семьи Нидерландов, которая поступила на военную службу. Она также является первой в очереди на престол, который в настоящее время занимает ее отец, король Виллем-Александр.

Обучение в рамках военной подготовки в Нидерландах длится три года и включает базовую военную подготовку, теоретические курсы и практические навыки.

В прошлом году шведская принцесса Виктория начала подготовку, необходимую для офицерского звания.

В 2023 году на тот момент 17-летняя принцесса Испании Леонор начала трехлетнюю военную подготовку.