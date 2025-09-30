Литва планує купити ще дві батареї систем ППО ближньої та середньої дальності

Литва планує придбати нові системи протиповітряної оборони (ППО) ближньої та середньої дальності MSHORAD і NASAMS.

Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне на засіданні опозиційної фракції Руху лібералів, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За її словами, третя батарея ППО малої дальності MSHORAD виробництва шведської компанії Saab Dynamics буде замовлена найближчими тижнями.

"Ми також плануємо замовити четверту батарею NASAMS. Ймовірно, це відбудеться протягом найближчих 24 місяців, оскільки це пов'язано з додатковим фінансуванням. Ми б дуже хотіли отримати ще одну додаткову батарею", – сказала міністерка.

Ця наземна система ППО середньої дальності виробляється норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace.

Говорячи про протиповітряну оборону, Шакалієне також зазначила, що в короткостроковій перспективі основна увага приділяється посиленню можливостей виявлення: триває перший етап закупівлі системи Sky Fortress (розроблена Україною система мікрофонів, яка визначає, хто летить. – ред.), а також планується закупівля чотирьох додаткових радарів.

"Найближчими тижнями будуть підписані договори на два типи радарів", – повідомила міністерка.

За її словами, найближчими тижнями також будуть підписані договори про закупівлю понад десяти одиниць засобів радіоелектронної боротьби та мобільних систем боротьби з безпілотниками.

За словами Шакалієне, Литва розвиває свою протиповітряну оборону, спираючись на досвід України, яка воює з Росією.

"Коли у нас відбулася зустріч семи міністрів оборони з українською стороною, вони детально представили свою багаторівневу концепцію ППО, і нинішня ідея Литви повністю відповідає українській концепції ППО. Ми перебуваємо лише на початковому етапі в деяких областях і зараз надбудовуємо необхідні додаткові потужності", – сказала вона.

Міністерка оборони також повідомила, що найближчим часом Німеччина надасть Литві додаткові потужності ППО.

"Додаткові потужності, які ми отримаємо від Німеччини найближчим часом, зміцнять нашу здатність виявляти загрози в нашому повітряному просторі. (...) це дуже серйозні потужності, навіть трохи більше, ніж ми очікували", – сказала Шакалієне.

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі. Генеральна прокуратура пізніше заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.