Литва планирует купить еще две батареи систем ПВО ближней и средней дальности

Литва планирует приобрести новые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближней и средней дальности MSHORAD и NASAMS.

Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене на заседании оппозиционной фракции Движения либералов, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По ее словам, третья батарея ПВО малой дальности MSHORAD производства шведской компании Saab Dynamics будет заказана в ближайшие недели.

"Мы также планируем заказать четвертую батарею NASAMS. Вероятно, это произойдет в течение ближайших 24 месяцев, поскольку это связано с дополнительным финансированием. Мы бы очень хотели получить еще одну дополнительную батарею", – сказала министр.

Эта наземная система ПВО средней дальности производится норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace.

Говоря о противовоздушной обороне, Шакалиене также отметила, что в краткосрочной перспективе основное внимание уделяется усилению возможностей обнаружения: продолжается первый этап закупки системы Sky Fortress (разработанная Украиной система микрофонов, которая определяет, кто летит. – ред.), а также планируется закупка четырех дополнительных радаров.

"В ближайшие недели будут подписаны договоры на два типа радаров", – сообщила министр.

По ее словам, в ближайшие недели также будут подписаны договоры о закупке более десяти единиц средств радиоэлектронной борьбы и мобильных систем борьбы с беспилотниками.

По словам Шакалиене, Литва развивает свою противовоздушную оборону, опираясь на опыт Украины, которая воюет с Россией.

"Когда у нас состоялась встреча семи министров обороны с украинской стороной, они подробно представили свою многоуровневую концепцию ПВО, и нынешняя идея Литвы полностью соответствует украинской концепции ПВО. Мы находимся лишь на начальном этапе в некоторых областях и сейчас надстраиваем необходимые дополнительные мощности", – сказала она.

Министр обороны также сообщила, что в ближайшее время Германия предоставит Литве дополнительные мощности ПВО.

"Дополнительные мощности, которые мы получим от Германии в ближайшее время, укрепят нашу способность выявлять угрозы в нашем воздушном пространстве. (...) это очень серьезные мощности, даже немного больше, чем мы ожидали", – сказала Шакалиене.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к Рютте с просьбой безотлагательно усилить противовоздушную оборону страны.