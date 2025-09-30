У Греції пропонують розширити добровільну військову службу на жінок

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас представив у вівторок уряду план реформи особового складу Збройних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Підготовлений грецьким Міноборони законопроєкт передбачає значні зміни, що стосуються звань, оплати праці, освіти, призову, резерву, а також добровільної служби для жінок.

Серед іншого, пропонується, аби жінки віком 20–26 років уперше могли добровільно вступити на військову службу на 12 місяців. Серед стимулів – визнання служби професійним досвідом роботи та пріоритет під час працевлаштування в державному секторі.

Пропозиція Міноборони Греції також встановлює нову ієрархію звань і систему просування по службі, а також переглянуту шкалу окладів і вищі надбавки, причому середнє підвищення заробітної плати складе від 13% до 24%.

Призов до армії залишиться 12-місячним (або 9-місячним для тих, хто служить в Евросі – на кордоні з Туреччиною, на Егейських островах і в спеціальних підрозділах).

Щомісячна компенсація для грецьких призовників на активній службі зросте з 8,80 до 100 євро, а навчання буде модернізовано з використанням бойових симуляторів, операцій з дронами та спеціалізованих навичок.

Також закон передбачає створення "сучасного активного резерву" Збройних сил Греції у складі 150 тисяч людей, строк служби яких буде продовжено до 60 років.

Нагадаємо, у квітні 2025 року грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що до 2036 року країна витратить близько 25 мільярдів євро на "найрадикальнішу" модернізацію збройних сил у своїй сучасній історії.