В Греции предлагают расширить добровольную военную службу на женщин

Министр обороны Греции Никос Дендиас представил во вторник правительству план реформы личного состава Вооруженных сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Подготовленный греческим Минобороны законопроект предусматривает значительные изменения, касающиеся званий, оплаты труда, образования, призыва, резерва, а также добровольной службы для женщин.

Среди прочего, предлагается, чтобы женщины в возрасте 20-26 лет впервые могли добровольно поступить на военную службу на 12 месяцев. Среди стимулов – признание службы профессиональным опытом работы и приоритет при трудоустройстве в государственном секторе.

Предложение Минобороны Греции также устанавливает новую иерархию званий и систему продвижения по службе, а также пересмотренную шкалу окладов и более высокие надбавки, причем среднее повышение заработной платы составит от 13% до 24%.

Призыв в армию останется 12-месячным (или 9-месячным для тех, кто служит в Евросе – на границе с Турцией, на Эгейских островах и в специальных подразделениях).

Ежемесячная компенсация для греческих призывников на активной службе вырастет с 8,80 до 100 евро, а обучение будет модернизировано с использованием боевых симуляторов, операций с дронами и специализированных навыков.

Также закон предусматривает создание "современного активного резерва" Вооруженных сил Греции в составе 150 тысяч человек, срок службы которых будет продлен до 60 лет.

Напомним, в апреле 2025 года греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что до 2036 года страна потратит около 25 миллиардов евро на "самую радикальную" модернизацию вооруженных сил в своей современной истории.