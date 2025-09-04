Трамп запевняє, що не претендує на Нобелівську премію, а лиш хоче "рятувати життя"

Президент США Дональд Трамп запевнив, що йому не потрібна Нобелівська премія миру, а він лише хоче "рятувати життя".

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав в інтерв’ю CBS News.

Коли у Трампа спитали про його бажання отримати Нобелівську премію миру, лауреат якої буде оголошений наступного місяця, він відповів: "Мені немає що сказати з цього приводу".

За словами президента США, все, що він може робити – це "припиняти війни".

"Я не прагну уваги. Я просто хочу рятувати життя", – додав він.

Варто зазначити, що раніше Трамп натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру, оскільки, як вважає президент США, йому вдалось покласти край кільком збройним конфліктам.

Повідомляли, що в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.

До того ж спеціальний посланець президента США Стів Віткофф казав, що Нобелівський комітет повинен звернути увагу на мирні зусилля Трампа, коли буде розглядати кандидатів на премію миру.