Укр Рус Eng

Трамп запевняє, що не претендує на Нобелівську премію, а лиш хоче "рятувати життя"

Новини — Четвер, 4 вересня 2025, 08:26 — Ірина Кутєлєва

Президент США Дональд Трамп запевнив, що йому не потрібна Нобелівська премія миру, а він лише хоче "рятувати життя".

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав в інтерв’ю CBS News.

Коли у Трампа спитали про його бажання отримати Нобелівську премію миру, лауреат якої буде оголошений наступного місяця, він відповів: "Мені немає що сказати з цього приводу".

За словами президента США, все, що він може робити – це "припиняти війни".

"Я не прагну уваги. Я просто хочу рятувати життя", – додав він.

Варто зазначити, що раніше Трамп натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру, оскільки, як вважає президент США, йому вдалось покласти край кільком збройним конфліктам.

Повідомляли, що в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.

До того ж спеціальний посланець президента США Стів Віткофф казав, що Нобелівський комітет повинен звернути увагу на мирні зусилля Трампа, коли буде розглядати кандидатів на премію миру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп США
Реклама: